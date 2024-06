Sinner aspetta Alcaraz a Wimbledon per rivincita

Jannik Sinner cede in semifinale al Roland Garros contro Carlos Alcaraz. Una sconfitta che non sposta di un centimetro i meriti di Sinner e il valore immenso del primo posto nel ranking conquistato. Si rivedranno a Wimbledon. Dove Alcaraz difende il titolo vinto un anno fa e dove Jannik vuole trionfare per la prima volta

Una sconfitta che non intacca i meriti di Sinner

Una sconfitta che non sposta di un centimetro i meriti di Sinner e il valore immenso del primo posto nel ranking conquistato. Si rivedranno a Wimbledon. Dove Alcaraz difende il titolo vinto un anno fa e dove Jannik vuole trionfare per la prima volta. L'azzurro giocherà Halle e poi si presenterà nel Tempio Sacro del Tennis. Da n.1 del mondo, da favorito - insieme a Carlos - nel terzo Slam dell'anno. Vittoria a Melbourne, semifinale al Roland Garros. Dalla terra all'erba per una saga epica tra due fenomeni pronti a offrire battaglie epico sempre piene di rispetto. See you in London e su SkySport, Jannik.