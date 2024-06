Sinner debutta con Griekspoor: il tabellone

Al ritorno in campo dopo il Roland Garros, Sinner inizierà la stagione sull'erba contro Tallon Griekspoor. Al via altri quattro azzurri: Sonego, Berrettini, Darderi e Cobolli. Jannik giocherà anche il torneo di doppio in coppia con Hubi Hurkacz. Il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 17 al 23 giugno

Inizierà contro Tallon Griekspoor il cammino di Jannik Sinner all'ATP 500 di Halle, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 17 al 23 giugno. L'olandese, n. 23 del ranking ATP, sarà il primo avversario dell'azzurro che potrebbe incrociare Stefanos Tsitsipas nei quarti e Daniil Medvedev in semifinale. Il bilancio nei precedenti è 4-0 in favore di Sinner che ad Halle giocherà il primo torneo da n. 1 al mondo, l'unico appuntamento sull'erba alla vigilia di Wimbledon. Oltre a Jannik, giocheranno sull'erba tedesca anche Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini. L'ultimo a entrare in tabellone è stato il romano che, essendo impegnato nelle semifinali di Stoccarda, usufruirà dello "special exempt" .