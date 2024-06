Sinner: "Essere n. 1 è tanto, ma resto me stesso"

L'azzurro parla alla vigilia del primo torneo da n. 1 al mondo: "Ho lavorato tanto per raggiungere questo obiettivo, ma resto sempre la stessa persona. È stato bello condividere questo momento con tutti gli italiani. Il messaggio ricevuto da Federer è stato speciale". ll torneo di Halle è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW ATP HALLE E QUEEN'S LIVE SU SKY

Numero uno, ma con l'umiltà che lo contraddistingue da sempre. Jannik Sinner si presenta così all'ATP 500 di Halle, il primo torneo che giocherà da numero uno al mondo. Un traguardo importante per Sinner che sull'erba tedesca debutterà contro Griekspoor: "Essere diventato n. 1 significa molto per me - racconta Sinner in un'intervista a Tennis TV - Una cosa è vincere un torneo, un'altra è essere n. 1 al mondo. Sono felice di essere in questa posizione, ho lavorato tanto e fatto tanti sacrifici per essere qui. Adesso per me inizia qualcosa di nuovo ed eccitante. Non vedo l'ora di andare di nuovo in campo, il posto in cui mi sento a mio agio. È stato bello condividere questo momento con tutti gli italiani".

"È solo un risultato, resto me stesso" Un traguardo storico per Sinner e per l'intero movimento italiano, ma Jannik sottolinea soprattutto la sua semplicità. Quanto accaduto, infatti, non lo ha cambiato fuori dal campo: "Io, la mia famiglia, le persone che mi vogliono bene e i miei amici siamo sempre gli stessi - spiega - È solo un risultato. Ovviamente tutti sono felici e sono veramente fortunato nel poter condividere tutto questo con loro, ma per il resto sono sempre la stessa persona di uno o due anni fa. Adoro passare il tempo con loro facendo qualcosa di diverso, come andare in kart, giocare a carte o altro ed è lì che mi sento molto bene". leggi anche Sonego al 2° turno: battuto Kecmanovic in 2 set

"Il messaggio di Federer è stato speciale" Jannik ha poi parlato dei messaggi ricevuti dagli ex numeri uno per l'obiettivo centrato: "Il mio idolo era Federer, il suo messaggio è stato speciale, ma tutti quelli ricevuti dagli ex numeri uno al mondo sono stati bellissimi. Vorrei poterli ringraziare personalmente, farlo con ognuno di persona sarebbe il massimo".

"Halle buon test verso Wimbledon" Sinner, infine, ha parlato del torneo di Halle e dello swing sull'erba verso Wimbledon: "Sono contento di tornare a giocare sull'erba. È una superficie in cui hai poco tempo per adattarti. L'obiettivo è Wimbledon, ad Halle spero di giocare più partite possibili. Il tabellone è molto difficile, già dall'esordio con Griekspoor. Non vedo l'ora di scendere in campo, sarà un buon test per me".