Buona la prima per Jannik Sinner da n°1 del mondo dopo il successo al primo turno del torneo ATP 500 di Halle contro Tallon Griekspoor: "Lui è un avversario molto difficile su questa superficie, ho perso un tie-break che sembrava vinto. Ho cercato di ritrovare la fiducia nel 2° set, è tornata grazie anche al punto in tuffo. Il n°1? Bel numero, ma devo sempre migliorare e sono contento di aver vinto con un buon tennis". Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SINNER-GRIEKSPOOR, HIGHLIGHTS