Tre azzurri protagonisti in tre tornei in un venerdì dedicato ai quarti di finale. Occhi puntati ad Halle su Jannik Sinner, a caccia della semifinale contro Jan-Lennard Struff. Al Queen's Lorenzo Musetti sfida l'inglese Harris mentre al WTA 250 di Birmingham tornerà in campo Elisabetta Cocciaretto. Tutto in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Tre azzurri a caccia delle semifinali tra Halle, Queen's e Birmingham , da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Riflettori puntati su Jannik Sinner che affronterà Jan-Lennard Struff , reduce dalla vittoria contro Stefanos Tsitsipas. Il n. 1 del mondo è reduce dalle due vittorie in tre set contro Griekspoor e Marozsan e può allungare ulteriormente su Alcaraz, già eliminato al Queen's. Al Queen's, invece, spazio a Lorenzo Musetti . Dopo la sofferta vittoria contro Nakashima, il carrerese affronterà la wild card Billy Harris , n. 162 al mondo e autentica rivelazione del torneo inglese. Italia impegnata anche al femminile con Elisabetta Cocciaretto , in campo al WTA 250 di Birmingham. La marchigiana giocherà il primo quarto di finale del giorno (ore 12) contro la russa Diana Shnaider , n. 49 WTA e già battuta quest'anno nella finale del WTA 125 di Charleston. Ad Halle, infine, spazio anche alla semifinale di doppio di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, opposti ai tedeschi Hanfmann e Koepfer.

