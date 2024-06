Sinner: "Buona preparazione per Wimbledon"

Sinner soddisfatto dopo la vittoria in semifinale con Zhang: "Era una partita diversa dalle altre, ho cercato un buon equilibrio. È una buona preparazione per Wimbledon, contro Hurkacz sarà difficile ma cercherò di divertirmi". La finale è in programma domenica alle 14, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Un nuovo step, un nuovo passo avanti verso Wimbledon. Jannik Sinner è soddisfatto dopo la vittoria in semifinale ad Halle contro Zhizhen Zhang, successo che gli ha regalato la prima finale in carriera sull'erba: "Era una partita diversa dalle altre perché ci sono stati più scambi, ho cercato un buon equilibrio - ha spiegato il n. 1 al mondo a Sky Sport - In alcuni momenti ci sono riuscito bene, in altri ho commesso qualche errore ma ci sta nel tentativo di essere più aggressivo". Esperimenti e variazioni, tutto in funzione dei Championships che inizieranno il 1° luglio: "È una buona preparazione per Wimbledon, sono contento di giocare la prima finale sull'erba - ha aggiunto Sinner - Contro Hurkacz sarà difficile, ma cercherò di divertirmi". Jannik ha presentato così la finale con l'amico Hurkacz, in diretta domenica alle 14 su Sky Sport e in streaming su NOW: "Ci conosciamo bene, vedremo come andrà. Conoscendolo si preparerà molto bene, nei match ufficiali alza sempre il livello del gioco. Sono contento di disputare questa finale, poi vedremo come andrà".