Bolelli e Vavassori campioni in doppio ad Halle

La domenica azzurra inizia con il titolo in doppio di Simone Bolelli e Andrea Vavassori che battono con un doppio 7-6 i tedeschi Krawietz/Puetz. Per il bolognese e il torinese, ora n. 1 nella Race ATP di specialità, è il secondo titolo stagionale dopo Buenos Aires

Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquistano Halle. Gli azzurri sono i campioni del torneo di doppio al Terra Wortmann Open grazie alla vittoria in finale contro i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz: dopio 7-6 in favore del bolognese e il torinese, cinici in entrambi i tiebreak dopo una partita volata via sul filo dell'equilibrio. Pochi punti hanno deciso la partita, tutti vinti da Bolelli e Vavassori che nel secondo set hanno annullato anche tre palle break consecutive.

Il racconto del match Il primo set si gioca sul filo dell'equilibrio, tanto che si arriva al tiebreak senza palle break concesse da una parte e dall'altra. Il parziale gira in favore degli italiani con l'ottavo punto del tiebreak: sul servizio di Krawietz, Vavassori trova una risposta vincente sulla riga per il 5-3. Da lì gli azzurri chiudono il set con una serie complessiva di quattro punti consecutivi. Il copione del secondo parziale è simile, ma stavolta a rischiare sono Bolelli e Vavassori, costretti ad annullare tre palle break consecutive sul servizio del bolognese nel settimo game. Si arriva nuovamente al tiebreak e ancora una volta un punto è decisivo, stavolta l'undicesimo con una fenomenale risposta vincente di rovescio di Bolelli sul 5-5. Bolelli e Vavassori conquistano così il secondo titolo di coppia dopo Buenos Aires. Per il bolognese è il tredicesimo in carriera, per il torinese il quinto.

Bolelli: "Abbiamo tanti obiettivi". Vavassori: "Ora non vogliono incontrarci" "Le finali sono un mix tra tecnica, tattica ed emozioni - ha raccontato Simone Bolelli a Sky Sport - Siamo entrati carichi, con un atteggiamento buono. Siamo stati aggressivi in tutto il match e siamo stati anche un pizzico fortunati". Felice anche Vavassori che pensa già a Wimbledon: "Abbiamo fatto un grandissimo percorso, non tutti si aspettavano una crescita così. Eravamo già convinti di essere tra le coppie più forti del mondo. Siamo stati bravi a rialzarci dopo la finale persa a Parigi, è il processo quello che conta e noi stiamo facendo benissimo. Andiamo a Wimbledon con fiducia e non penso che vogliano incontrarci". Bolelli, infine, ha parlato degli obiettivi della coppia: "Ci sono tanti obiettivi: Slam, le Olimpiadi e Torino. Stiamo crescendo come coppia, stiamo giocando a un livello costante e alto. Questo sta facendo la differenza. Dobbiamo continuare così"

Il 1° posto nella Race e l'obiettivo Wimbledon Grazie al titolo ad Halle gli azzurri salgono in vetta alla Race ATP verso le Finals di Torino. Bolelli e Vavassori hanno 4.410 punti in classifica, 230 in più rispetto ad Arevalo e Pavic. Il posto nelle Finals è praticamente certo per i due italiani che torneranno in campo tra una settimana a Wimbledon (in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW) come teste di serie n. 5 del tabellone. Vavassori, però, sarà impegnato sull'erba londinese già nei prossimi giorni visto che giocherà le qualificazioni del singolare.