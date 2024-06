Al via oggi le qualificazioni del torneo maschile di Wimbledon. Avanzano Bellucci e Gigante, eliminati Vavasori, Maestrelli, Pellegrino e Passaro. Martedì tocca a Stefanini, unica italiana a caccia di un posto nel main draw femminile. Wimbledon in diretta dal 1° luglio su Sky Sport e in streaming su NOW

Al via oggi il tabellone di qualificazione di singolare maschile per l'edizione 2024 di Wimbledon (in diretta dal 1° luglio su Sky Sport e in streaming su NOW). Avanzano Matteo Gigante (29) e Mattia Bellucci, spicca l'eliminazione di Andrea Vavassori, fresco vincitore in doppio ad Halle, che ha ceduto contro il sudafricano Lloyd Harris, numero 5 del tabellone. Martedì via alle quali femminili con la sola Stefanini a caccia di un posto nel main draw.