Lorenzo Sonego eliminato agli ottavi del torneo ATP di Eastbourne. L'azzurro ha ceduto con un doppio 6-4 all'australiano Max Purcell. Per Cobolli c'è la sfida al lucky loser Giles Hussey, numero 359 del mondo.

Giornata dedicata agli ottavi di finale al “Rothesay International”, torneo ATP 250 a Eastbourne , in Gran Bretagna, ultimo appuntamento in vista di Wimbledon.

Purcell-Sonego 6-4, 6-4

Esce di scena agli ottavi di finale Lorenzo Sonego. Il n.57 ATP, finalista nell’edizione del 2021, è stato sconfitto dall l'australiano Max Purcell. 6-4, 6-4 i parziali per il numero 94 del mondo in poco meno di un'ora e mezzo di gioco. Primo set in cui Lorenzo recupera un break di svantaggio ma perde la battuta nel 7° game e concede il primo set 6-4. Più lineare il secondo parziale, con Purcell che strappa il servizio all'azzurro nel 5° game e poi concede le briciole nei propri turni di battuta. Per Sonego appuntamento a Wimbledon, dove resta una delle non teste di serie da evitare.