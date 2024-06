Fognini, stop agli ottavi: Mensik vince in 3 set

Fabio Fognini termina la sua corsa agli ottavi di finale del Maiorca Open: il ligure è stato rimontato dal classe 2005 ceco Jacub Mensik (85 del ranking) che si è imposto 4-6, 6-3, 7-5. L'ATP 250 di Maiorca è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Si chiude agli ottavi di finale il cammino di Fabio Fognini al Mallorca Championships, ATP 250 di Maiorca. Sull'erba spagnola il ligure è uscito di scena contro il ceco Jacub Mensik, n.85 ATP. 4-6, 6-3, 7-5 i parziali per il classe 2005, che dopo aver eliminato lo statunitense Christopher Eubanks, n.42 del ranking e campione in carica, si è preso lo scalpo dell'italiano. Dopo aver vinto in rimonta il primo set, Fognini è stato trascinato al terzo dove ha pagato un passaggio a vuoto nell'11° game, perdendo dopo due ore e 40' di battaglia. Un tempo che tiene conto anche della lunga interruzione (oltre un quarto d'ora) di inizio match, quando sono saltati completamente i sistemi elettronici che rilevano gli out. Fognini tornerà in campo a Wimbledon, per Mensik il torneo prosegue con la sfida al cileno Tabilo.