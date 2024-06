Bellucci entra in tabellone: è il decimo azzurro

Bellucci batte in quattro set l'ex top 10 David Goffin e per la prima volta in carriera accede al main draw dei Championships. "Sono felicissimo di andare all'All England Club" ha detto il 23enne di Busto Arsizio, decimo azzurro in tabellone. Wimbledon è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW dal 1 al 14 luglio

Diventano dieci gli azzurri in tabellone a Wimbledon, in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW dal 1 al 14 luglio dal 1 al 14 luglio. Alla pattuglia azzurra ai Championships si è aggiunto anche Mattia Bellucci, unico italiano ad aver superato le qualificazioni. Il 23enne di Busto Arsizio, n. 150 al mondo, ha battuto nel round decisivo l'ex top 10 David Goffin con il punteggio di 6-3, 2-6, 7-6(4), 6-4 in poco meno di tre ore di gioco. Il miglior risultato in carriera sui prati inglesi per Bellucci che per la prima volta giocherà il main draw di Wimbledon, secondo Slam consecutivo dopo il Roland Garros e il terzo complessivo della carriera. Una partita indimenticabile per l'azzurro, lucido soprattutto nel quarto set dopo aver subito il controbreak da parte del belga. È stato poi decisivo il break nel decimo gioco che regala così all'italiano l'accesso al main draw. Bellucci si unisce così a Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Luca Nardi, Matteo Berrettini e Fabio Fognini.