Paolini ko in semifinale: vince Kasatkina

Alla prima semifinale in carriera sull'erba, Paolini perde in tre set contro la russa Kasatkina che giocherà la seconda finale consecutiva sull'erba di Eastbourne. Jasmine, invece, volerà a Wimbledon dove lunedì debutterà contro Sorribes Tormo. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Si ferma a un passo dalla finale il cammino di Jasmine Paolini al WTA 500 di Eastbourne. Alla prima semifinale in carriera sull'erba, l'azzurra ha perso in tre set da Daria Kasatkina: 3-6, 7-5, 6-3 lo score finale in poco più di due ore di gioco. Una sconfitta con qualche rimpianto per Jasmine, calata fisicamente nel momento decisivo della partita. Eppure il match era iniziato bene per Paolini, con un primo set vinto nettamente mettendo 13 vincenti a referto. Nel secondo parziale Kasatkina, salita al servizio, è stata brava a strappare il servizio all'azzurra nel 12° gioco, trascinando così la partita al terzo set. Nel parziale decisivo la partenza di Paolini è ottima con il break in apertura, ma dal 2-0 in favore arriva una serie di cinque giochi di fila in favore della russa, decisivi per il risultato finale. Kasatkina giocherà la 17esima finale in carriera, la seconda consecutiva a Eastbourne.