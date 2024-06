Sinner: "Sto bene, dovrò partire al 100%"

Sinner parla alla vigilia dei Championships: "Fisicamente sto bene, non ho i dubbi che avevo al Roland Garros. Sono contento di essere qui, dovrò partire subito al 100%. So che posso migliorare certe cose, fa tutto parte di un processo che è appena iniziato". Wimbledon è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW dal 1 al 14 luglio

"Quando entro in questo circolo mi sento sempre onorato". Respirare la storia, quella che Jannik Sinner sente all'interno dell'All England Club alla vigilia di Wimbledon e quella che lui stesso sta scrivendo. Primo italiano di sempre n. 1 al mondo e primo n. 1 del seeding in uno Slam, Jannik percepisce sensazioni uniche ai Championships. "Sento la storia di Wimbledon, mi sento un po' diverso quando sono qua - ha ammesso Sinner a Sky Sport - I campi in erba sono bellissimi, il Centrale ha una storia incredibile come il Campo 1, uno stadio un po' diverso. Mi sento onorato". Le sensazioni sono positive per Sinner soprattutto a livello fisico. A differenza del Roland Garros, infatti, Jannik arriva con più "benzina" in corpo dopo aver vinto l'ATP 500 di Halle: "A Wimbledon è diverso rispetto ad Halle, sto cercando di capire cosa funziona meglio qua - ha aggiunto - Mi sento bene, fisicamente mi sento bene a arrivare così in uno Slam è importante. Non ho i dubbi che avevo al Roland Garros, per esempio. Sono contento di essere qui, lunedì il primo ostacolo sar difficile ma è quello che mi serve per partire subito al 100%".