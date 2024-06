Bob Sinclair 'sfida' Paolo Lorenzi a Lignano

Grande pomeriggio di sport, musica e solidarietà sui campi da tennis di Lignano Sabbiadoro, dove al Club Tennismo si sono sfidati due pezzi da novanta: Bob Sinclar, Dj e produttore superstar di fama globale, e Paolo Lorenzi, ex tennista professionista numero 33 del ranking ATP mondiale, numero uno italiano nel 2017 e da quest’anno direttore degli internazionali d’Italia.

I due atleti si sono affrontati sotto il sole cocente nella nota località balneare dell’alto adriatico, a poche ore dal Dj set dell’artista francese, che ha infiammato la notte del Mr.Charlie, storico disco club che quest’anno ha compiuto 50 anni di attività.L’originale incontro si è svolto grazie alla complicità di Max, il gestore titolare del centro sportivo e Adriano titolare della discoteca Lignanese, davanti a pochi fortunati presenti.

Sugli spalti la grande ex tennista italiana Maria Elena Camerin, ora tecnico federale e maestra di tennis, ed una piccola delegazione dell’associazione Fight Club Tennis Project sempre pronta a sensibilizzare i cittadini sul tema dell’autismo, raccogliendo fondi e promuovendo svariate iniziative a sostegno della propria attività. Alla fine dell’incontro, al microfono di Alessandro Pomarè (noto come Poma, PR e speaker dell’Udinese Calcio), Bob Sinclar (ancora con la racchetta in mano) ha dichiarato che Sinner è meritatamente numero uno al mondo, esclamando: "Finalmente un italiano"!

Alla domanda se avesse preferito la carriera da tennista a quella da Dj, ammette spiritosamente di essere un campione mancato (Lorenzi, lo sfidante, conferma).Bob Sinclar (grande amico di Roger Feder) si è dimostrato un dj attento alla salute raccontandoci la sua rigida dieta, dove non manca mai la frutta, tantomeno le banane prima di un dj set.

L’artista di fama internazionale ha sottolineato, infine, che nonostante i suoi molteplici impegni non può astenersi dallo sport praticando il Tennis, disciplina che ha sempre amato fin da ragazzo.

Ancora una volta si è dimostrato un campione di vita mettendo in evidenza la sua grande generosità e umiltà, valori che lo contraddistinguono. In maniera simpatica ci ha ricordato che l’ultima volta che aveva suonato a Lignano Sabbiadoro era stato nel 2008, aggiungendo che non ha nessuna intenzione di andare in pensione e che spera di tornare in Friuli Venezia-Giulia quanto prima, magari per quella volta qualcuno in Friuli gli organizzerà una sfida con Jannik Sinner per lo slam della vita tra 2 grandi numeri uno.