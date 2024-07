Montepremi da record quest'anno ai Championships: 50 milioni di sterline, l'11,9% in più rispetto al 2023. Chi esce al primo turno porta a casa 60.000 sterline, il secondo turno ha già assicurato a Sinner, Berrettini, Sonego e Fognini 93.000 sterline a testa. Di seguito tutti i premi turno per turno. Wimbledon è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 14 luglio