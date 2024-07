Nardi ko all'esordio: vince Etcheverry in 3 set

Al debutto ai Championships, il pesarese ha perso in tre set con l'argentino Tomas Etcheverry, sempre in controllo del match. Wimbledon è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW

Esordio amaro a Wimbledon per Luca Nardi. Al primo match in carriera sull'erba dell'All England Club, il 20enne pesarese ha perso contro l'argentino Tomas Etcheverry, n. 30 del seeding: 6-1, 6-4, 6-2 il punteggio finale in poco meno di due ore di gioco. Una partita sempre in salita per Nardi che ha subito dall'inizio alla fine il gioco di Etcheverry, dominante con la prima di servizio con cui ha vinto l'87% dei punti. Nardi chiude così il breve swing sull'erba (3 ko e una vittoria), rinviando l'appuntamento con la prima vittoria in carriera a livello Slam. I numeri non sorridono al pesarese che ha perso sei delle ultime sette partite disputate, vincendo soltanto contro Goffin sull'erba di 's-Hertogenbosch.