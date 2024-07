Incredibile gaffe di Medvedev nel primo parziale contro Muller. Il russo, sotto 5-3 al tiebreak, sbaglia una demi-volée e va a sedersi, convinto di aver perso il set. Medvedev si accorge della svista solo dopo l'indicazione del suo coach, Gilles Cervara. Wimbledon è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 14 luglio

