Musetti: "Derby vinto con coraggio. Sull'erba..."

Le parole del carrarino dopo la vittoria nel derby con Darderi: "Ho preso coraggio dopo il terzo set, è una bella vittoria. Quest'anno l'erba è la mia superficie preferita, spero che continui a darmi soddisfazioni. Pronto a lottare con Comesana, sono fortunato per il supporto della mia famiglia".

"Ho provato in tutti i modi a complicarmi la vita e ci sono riuscito". Sorride Lorenzo Musetti ripensando al derby vinto a Wimbledon contro Luciano Darderi. Una maratona di quattro ore, risolta al quinto set dopo quasi quattro ore di gioco e alzando il livello negli ultimi due parziali: "Ho vinto con coraggio, da leader e con esperienza - ha spiegato il carrarino a Sky Sport - Ho preso coraggio dopo il terzo set, è una bella vittoria che mi fa accedere a un terzo turno importante". Una vittoria che conferma il feeling straordinario che Musetti ha trovato quest'anno con l'erba, la superficie che - finora - gli ha regalato più soddisfazioni in stagione: 9 match vinti su 11 giocati e una finale al Queen's. "S pero che questa superficie continui a darmi tanto - ha ammesso - Mi sento meglio in campo, mi muovo meglio sia al servizio che in risposta e le variazioni funzionano bene. Ogni torneo è diverso, ma quest'anno l'erba è la mia superficie preferita ".

"Comesana? Pronto a lottare"

Musetti tornerà in campo sabato e lo farà da favorito contro l'argentino Francisco Comesana, n. 122 al mondo. Una sfida inedita, ma da non sottovalutare visto che il 23enne di Mar La Plata ha eliminato Rublev: "Comesana non lo conosco, non ho mai avuto modo di incontrarlo anche solo in allenamento - ha aggiunto Musetti - Analizzeremo i match che ha fatto qui a Wimbledon, ha sconfitto due ottimi avversari e si presenterà in fiducia. Anch'io vengo da due belle lotte e sono pronto a lottare".