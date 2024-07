La n. 1 esce di scena: Swiatek ko con Putintseva

La sorpresa di giornata arriva dal torneo femminile: la n. 1 al mondo Iga Swiatek perde dopo 21 vittorie consecutive, battuta al 3° turno da Putintseva. Al maschile vittorie in tre set per Zverev mentre prosegue la favola di Mpetshi Perricard. Wimbledon è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

La n. 1 al mondo esce di scena a Wimbledon . Iga Swiatek si ferma al 3° turno dei Championships, battuta dalla kazaka Yulia Putintseva , n. 36 della classifica mondiale: 3-6, 6-1, 6-2 il punteggio finale. Dopo il primo set vinto dalla polacca, la tennista di origini russe non ha concesso più nulla, confermando l'ottimo stato di forma dopo il titolo vinto a Birmingham. Per Swiatek si interrompe così la striscia di 21 vittorie consecutive , ma soprattutto conferma la "maledizione" dei Championships dove non è mai andata oltre i quarti di finale.

Avanti Zverev e Medvedev, favola Mpetshi Perricard

In campo maschile non ha avuto problemi Sascha Zverev. Il n. 4 al mondo ha battuto in tre set il britannico Cameron Norrie, soffrendo soltanto nel terzo set chiuso con un tiebreak spettacolare da 32 punti giocati e cinque set point annullati. Prosecuzione vincente, invece, per Daniil Medvedev che ha battuto in quattro set il tedesco Jan-Lennard Struff nel match interrotto venerdì per pioggia. Continua, infine, la favola di Giovanni Mpetshi Perricard. Il 20enne di Lione, entrato in tabellone da lucky loser, ha raggiunto gli ottavi di finale battendo in quattro set il finlandese Ruusuvuori. Il francese diventa così il primo lucky loser a raggiungere il 4° turno di Wimbledon da Dick Norman nel 1995.