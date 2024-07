Pioggia ancora protagonista: programma in ritardo

Ancora pioggia sull'All England Club: tutti i campi sono coperti e i primi incontri di giornata inizieranno non prima delle 13.30 italiane. Tra i match previsti, quelli di Musetti e Fognini. Wimbledon è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 14 luglio

La pioggia è ancora protagonista a Wimbledon. Il copione è lo stesso di ieri, giornata condizionata dal maltempo che ha costretto gli organizzatori a cancellare quasi tutti i match sui campi non coperti. Anche oggi, però, il programma inizierà in ritardo, ancora per via della pioggia che si è abbattuta sull'All England Club. Tutti i campi scoperti sono attualmente protetti dai teloni: l'attesa è soprattutto per Lorenzo Musetti e Fabio Fognini, inseriti come secondo match rispettivamente sul Campo 14 e Campo 16. Il carririno giocherà contro l'argentino Comesana mentre il ligure dovrà completare l'incontro con Bautista Agut, interrotto ieri sul 5-4 nel quarto set in favore dello spagnolo, ma con l'azzurro avanti 2 set a uno. Non ci saranno ritardi, invece, sul Centrale e sul Campo 1, entrambi dotati di una copertura. Qui scenderanno in campo, tra gli altri, Novak Djokovic e Sascha Zverev.