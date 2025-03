Straordinaria prestazione della giovane filippina che ha eliminato la n.2 del mondo Iga Swiatek con il punteggio di 6-2, 7-5. In semifinale, Eala affronterà la vincitrice tra Raducanu e Pegula. Il Masters 1000 di Miami è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Grande sorpresa nel Wta 1000 di Miami: Alexandra Eala (n.140 del ranking e in tabellone grazie a una wild card) è in semifinale dopo aver eliminato la n.2 del mondo Iga Swiatek con il punteggio di 6-2, 7-5, conquistando la terza vittoria contro una campionessa Slam nel torneo. Match condotto molto bene dalla filippina, che ha dominato il primo set. Nel secondo, invece, non sono mancate le difficoltà (in particolare nel decimo game quando, sotto 4-5, Swiatek ha avuto l'occasione di servire per il set), ma Eala ha dimostrato grande freddezza anche nei momenti decisivi, recuperando e chiudendo il match sul 7-5. La 19enne, che diventa così la prima tennista filippina di sempre a raggiungere la semifinale in un WTA 1000, affronterà la vincitrice tra Raducanu e Pegula.