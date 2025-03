Il tedesco è stato eliminato agli ottavi di finale dal francese Arthur Fils con il punteggio di 6-3, 3-6, 4-6. Ai quarti, Fils affronterà il ceco Jakub Mensik. Il Masters 1000 di Miami è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Si ferma agli ottavi di finale il percorso di Sascha Zverev nel Masters 1000 di Miami. Il tedesco ha perso contro il francese Arthur Fils con il punteggio di 6-3, 3-6, 4-6. Match che, nonostante la sconfitta, non era iniziato male per il tedesco, che aveva vinto il primo set. In quella circostanza, il momento decisivo è stato l'ottavo gioco quando, avanti 4-3, Zverev ha ottenuto il break per poi chiudere il set avanti 6-3 (dopo aver annullato due palle del controbreak a Fils). Situazione simile nel secondo set, in cui però è stato Fils a conquistare subito il break nel secondo game, portando la sfida al terzo. E proprio nell'ultimo set il francese ha completato la rimonta: break (dopo averne recuperato uno nel quinto gioco) nel settimo game per il 4-3 che gli ha permesso di gestire e di chiudere il match sul 6-4. Ai quarti di finale, Fils affronterà il ceco Jakub Mensik. Per Zverev, con questa sconfitta, la possibilità di superare Sinner si fa sempre più dura.