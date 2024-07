Lorenzo Musetti non trattiene le lacrime dopo la qualificazione ai quarti di Wimbledon: "Ho sognato un momento così da quando ero bambino, la mia famiglia mi ha sempre supportato per inseguire il mio sogno". E sulla partita con Mpetshi Perricard spiega: "Ho faticato all'inizio, è difficile rispondere a un servizio del genere. Oggi è un giorno fenomenale per me". Wimbledon è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

GLI HIGHLIGHTS - TRE ITALIANI AI QUARTI: È RECORD