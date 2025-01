I complimenti di Zverev: "Jannik sei troppo forte"

Zverev si complimenta con Sinner dopo il trionfo agli Australian Open: "Te lo sei meritato, sei il numero 1 al mondo e non di poco. Speravo di essere più competitivo, ma sei troppo forte". Poi il pensiero al suo team: "Non so se riuscirò mai a sollevare il trofeo, ma tornerò e ci riproverò"

"Fa schifo stare qui e non poter toccare il trofeo". Sono lacrime amare quelle di Sascha Zverev, alla terza finale Slam persa in carriera. Agli Australian Open come agli US Open 2020 e il Roland Garros 2024. Stesso epilogo per il tennista tedesco, consolato da Sinner durante la premiazione. "Te lo sei meritato, sei il numero 1 al mondo e non di poco - ha detto Sascha rivolgendosi a Jannik - Speravo di essere più competitivo, ma sei troppo forte. Complimenti a te e al tuo team: fate le cose giuste e nessuno lo merita più di voi".