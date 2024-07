Musetti a caccia dei quarti: il programma di oggi

Riflettori puntati su Lorenzo Musetti: l'azzurro, impegnato contro il francese Mpetshi Perricard, va a caccia del primo quarto di finale Slam in carriera. Attesa anche per Rune-Djokovic e Fritz-Zverev. Wimbledon è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Ottava giornata di gara a Wimbledon, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica. Un secondo lunedì dei Championships dedicato agli ottavi di finale della parte bassa del tabellone maschile con un italiano in campo: Lorenzo Musetti. Per la prima volta al 4° turno sui prati inglesi, il carrarino affronterà il francese Giovanni Mpetshi Perricard, n. 58 del ranking ATP e in tabellone da lucky loser. Sarà il rematch della sfida giocata poche settimane fa sull'erba di Stoccarda, vinta da Musetti con un doppio tiebreak. Stavolta, però, c'è per entrambi la grande opportunità di raggiungere i quarti in uno Slam per la prima volta in carriera. Tra le altre sfide di giornata particolare attenzione allo scontro generazionale tra Novak Djokovic e Holger Rune e al match tra Taylor Fritz e Alexander Zverev.