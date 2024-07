Carlos Alcaraz si conferma re di Wimbledon, come Boris Becker aveva fatto nel 1986 dopo il trionfo a sorpresa dell'anno prima. Ospite negli studi Sky 'Bum Bum' ha spiegato perché questo secondo successo ai Championships valga molto di più: "Ripetersi è più difficile, difendere il titolo contro un giocatore come Djokovic e in maniera così semplice lo eleva a un altro livello. Ha già vinto 4 Slam e ha solo 21 anni...", le sue parole sul tennista spagnolo

