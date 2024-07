La sua presenza era attesa ed è stata accolta da un lungo e fragoroso applauso: a mezz'ora dall'inizio della finale di Wimbledon tra Alcaraz e Djokovic l'attenzione è stata catturata dall'arrivo all'England Club della principessa Kate Middleton, accompagnata dalla figlia Charlotte. Per la futura regina si tratta della seconda uscita pubblica, dopo la breve apparizione sul balcone di Buckingham Palace, in occasione di Trooping the Colour. Sarà lei a consegnare il trofeo al vincitore

