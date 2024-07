Il campione spagnolo vince in tre set con il risultato di 6-2, 6-2, 7-6. Nulla da fare per il serbo che annulla tre match point nel terzo set ma poi si arrende per la seconda finale consecutiva a Wimbledon proprio contro il classe 2003. "Trionfare qui è qualcosa che ho sempre voluto, incredibile che Novak sia riuscito ad arrivare in finale dopo l’operazione di poche settimane fa. Non sono ancora al suo livello ma proverò a raggiungerlo…"

Carlos Alcaraz vince per la seconda edizione consecutiva il torneo di Wimbledon e lo fa ancora contro Novak Djokovic. Lo spagnolo vince facilmente i primi due set, spreca tre match point nel terzo prima di imporsi al tie-break chiudendo con il risultato di 6-2, 6-2, 7-6: " È un sogno per me vincere questo torneo, c’è un’intervista di quando ho 11 anni in cui dico che volevo vincere Wimbledon , sto vivendo il mio sogno e voglio continuare. Una stupenda sensazione essere qui che è il campo più bello nel torneo più bello e con il trofeo più bello…"

"Non mi considero ancora al livello di Nole"

Sui tre match point annullati da Djokovic nel terzo set: "Ero sul 40-0 ma il traguardo mi sembrava ancora lontanissimo, Novak è un lottatore pazzesco ed è rimasto lì, è stato difficile e ho provato a restare calmo e positivo giocando il mio miglior tennis nel tie-break. Sono riuscito a trovare le soluzioni giuste, viste le circostanze è stato un grande tie-break". Poi sulla doppietta Roland Garros-Wimbledon, riuscita soltanto a sei giocatori nella storia: "È fantastico essere accostato ad enormi campioni che ce l’hanno fatta come Novak, io non mi considero ancora a questo livello, ma cercherò di costruire il mio percorso. È un grande onore". Ancora su Djokovic "Hai fatto qualcosa di straordinario, non so come tu abbia fatto fisicamente visto che fino a poco tempo fa sei stato operato al ginocchio, è incredibile come in due settimane sia stato in grado di giocare su questa superficie".