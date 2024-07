Nadal c'è: batte Borg junior, è al 2° turno

Una buona versione di Rafa Nadal debutta con una vittoria all'ATP di Bastad: sulla terra rossa svedese, lo spagnolo ha liquidato in due set il figlio d'arte Leo Borg. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Debutto con vittoria per Rafa Nadal al Nordea Open. Il maiorchino, sceso al n°261 del ranking mondiale, ha vinto una sfida da pelle d'oca contro Leo Borg, figlio del grande Bjorn, con cui il maiorchino si era anche allenato alla vigilia del torneo. Buona la versione vista in campo del 14 volte vincitore del Roland Garros, al quale è bastato un break per set per piegare il 21enne padrone di casa. Rafa ha impiegato 90' per piegare la resistenza del giovane Borg con i parziali di 6-3, 6-4. Buon test per lui in vista dell'appuntamento più sentito, quello del torneo olimpico di Parigi, in cui sarà anche impegnato nel doppio con Carlos Alcaraz. Al 2° turno l'asticella si alza: affronterà Cameron Norrie, 5^ testa di serie del seeding.