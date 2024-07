Darderi ai quarti, Shevchenko battuto in tre set

Luciano Darderi non sbaglia e si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Amburgo: l'italoargentino ha liquidato in tre set il kazako Alexander Shevchenko con i parziali di 6-3, 2-6, 6-3. Domani tocca a Flavio Cobolli. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

TENNIS, GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT