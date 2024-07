Cobolli saluta agli ottavi: vince Zhang 6-1, 7-6

Si ferma agli ottavi la corsa di Flavio Cobolli al torneo ATP di Amburgo. Il romano è stato battuto 6-1, 7-6 dal cinese Zhang, 8^ testa di serie del seeding. Sul rosso tedesco resta in corsa Darderi, che domani sfida Baez. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Termina agli ottavi la corsa di Flavio Cobolli all'ATP 500 di Amburgo. Il numero 48 del mondo, ha infatti ceduto al cinese Zhizhen Zhang (34 del ranking e 8 del seeding) con i parziali di 6-1, 7-6 in un'ora e un quarto di gioco. Cobolli manca così il suo primo quarto di finale in carriera in un torneo 500 dopo un match in cui ha praticamente regalato un set. Dopo il netto 6-1 di inizio partita, Flavio ha salvato la palla del 2-5 nel secondo parziale, riuscendo a breakkare subito dopo il cinese, trascinandolo al tie-break. Sul filo dell'equilibrio, Zhang si è imposto 7-5 , diventando così il primo cinese a raggiungere le 50 vittorie in carriera nel circuito ATP e i 20 successi nel Tour in una singola stagione. Per lui nono quarto di finale ATP in carriera, il quarto del 2024.