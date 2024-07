A Umago esordio con vittoria di Cobolli, Navone ko

Inizia benissimo il torneo croato per Flavio Cobolli, che si sbarazza in due comodi set (6-2, 6-3) dell'argentino Mariano Navone, numero 36 del mondo. Al secondo turno attende ora il vincente tra Misolic e Lajovic. Stasera esordio anche per Lorenzo Sonego contro la wild card Poljicak

Il romano Flavio Cobolli esordisce a Umago con una convincente vittoria contro l'argentino Navone, ottimo giocatore su terra e più avanti di lui nel ranking ATP (posizione 36 vs 48). L'incontro è terminato 2-0 per l'azzurro con parziali netti: 6-2, 6-3. Nel primo set il dominio di Cobolli è stato assoluto, ha strappato due volte il servizio all'avversario e in battuta non ha concesso alcuna palla-break nonostante una percentuale di prime in campo del 45%. L'unico momento equilibrato è stato all'inizio del secondo set, quando sul 2-2 il romano ha dovuto annullare le due uniche palle-break concesse in tutta la partita. Sul 4-3 in suo favore però, ha rubato di nuovo il servizio all'argentino per poi chiudere al secondo match-point nel game successivo. Tra dritti esplosivi e palle corte perfette, Cobolli ha messo in mostra il meglio del suo repertorio e ora attende al secondo turno il vincente tra il favorito serbo Lajovic e l'austriaco Misolic.