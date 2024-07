Binaghi: "Convinto che terremo Finals in Italia"

"Non fare il possibile e l'impossibile per tenere le Finals in Italia sarebbe una follia, non riuscirci sarebbe la dimostrazione che siamo a un livello inferiore rispetto alle capacità dei nostri atleti, quindi sono convinto che ce la faremo": non ha dubbi Angelo Binaghi sulla permanenza in Italia del torneo che chiude l'anno tennistico e che vede scontrarsi i migliori 8. "Tennis è lo sport che in Italia vince di più"

“Continuiamo a essere molto fiduciosi e puntiamo di riuscire tenere le Atp Finals in Italia per un ulteriore quinquennio": lo afferma Angelo Binaghi in occasione della presentazione del masterplan dell’edizione 2024 in programma a Torino, "Non fare tutto il possibile e anche l’impossibile per tenere le Finals in Italia sarebbe un’autentica follia, non riuscirci sarebbe la dimostrazione che siamo a un livello inferiore rispetto alle capacità dei nostri atleti, quindi sono convinto che ce la faremo”. E sulla città scelta per le Finals, il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp) non ha dubbi: "Torino deve avere il prolungamento non solo per riconoscenza, ma anche per le problematiche covid che non ha fatto godere appieno della grandezza delle Atp Finals". "Nel 2018 tentammo questa scalata all'Everest, ora abbiamo visto che è stata la manifestazione indoor più importante nella storia del nostro paese - continua durante la conferenza stampa organizzata al Grattacielo Intesa Sanpaolo di corso Inghilterra, a Torino - e anche i dati di quest'anno lo confermano: abbiamo un grado di riempimento medio che sfiora il 90%, la finale è già vicina al solo-out".