Va in semifinale all'ATP 250 di Umago l'azzurro Lorenzo Musetti. Per il 22enne vittoria in tre set contro il serbo Lajovic battuto con i parziali di 5-7, 6-3, 6-0. Peccato invece per Lorenzo Sonego: il torinese lotta come un leone contro Francisco Cerundolo, ma alla fine deve arrendersi 6-4, 2-6, 7-6 all'argentino che vola in semifinale all'ATP 250 di Umago, dove affronterà il russo Andrey Rublev.. Dopo la maratona di oltre 3 ore con l'idolo di casa Mili Poljicak, il torinese (n.54 del ranking) aveva regolato senza particolari problemi (7-5, 6-1 in un'ora e mezza) il francese Alexandre Müller, 'giustiziere' martedì di Matteo Arnaldi. Mentre il 26enne di Buenos Aires (n.37 del circuito), specialista della terra rossa e testa di serie numero 4 del tabellone, si era liberato di un altro croato, Matej Dodig. Due i precedenti, nel 2023, uno per parte: meglio il sudamericano a Miami (ottavi, in tre set), mentre il piemontese aveva prevalso a Vienna (6-4, 5-7, 6-2).



Il racconto del match Musetti-Lajovic Partenza ottima di Lorenzo che strappa il servizio al serbo già nel primo gioco del primo set, ma il contro-break è quasi immediato con Lajovic che si porta dal 2-0 al 2-3. Sul 5-5 è bravo il serbo ad annullare due importanti palle break e chiudere il parziale per 5-7 strappando il servizio al carrarese per la seconda volta. Il set perso non demoralizza l’azzurro che riparte benissimo nel secondo con il break nel terzo gioco (2-1) e non è l’unico del parziale visto che il secondo break è anche il gioco che vale il set con il risultato di 6-3. Il set vinto dà slancio a Musetti che va subito avanti 2-0 anche nel terzo che conclude in scioltezza con un facile 6-0. Adesso per l’attuale numero due italiano c’è la semifinale contro il talentuosissimo 18enne ceco Jakub Mensik (n.81), che agli ottavi aveva eliminato Luciano Darderi e ai quarti non ha lasciato scampo al taiwanese Tseng Chun-hsin, liquidato 6-0, 6-4. Per quello che sarà l'uomo di punta della spedizione azzurra ai Giochi di Parigi dopo il forfait di Jannik Sinner si tratta della la quarta semifinale consecutiva, la prima sulla terra battuta dopo i Challenger di Cagliari e Torino.

Il racconto del match Sonego-Cerundolo Primo parziale sul filo dell'equilibrio e a tratti spettacolare (vedi il bellissimo schiaffo al volo all'incrocio delle righe di Lorenzo per il punto del 3-3), ma che rimpianti per Sonny, che si era procurato tre break-point: uno sul 2-2 (annullato da una splendida palla corta) e due nel settimo game. Poi, come spesso accade... alla prima chance l'avversario ti punisce, e nel modo più doloroso: l'unica palla break per l'argentino arriva sul 5-4 e gli vale il set. Ma la reazione di Sonego è da campione: continua a martellare e domina il secondo set con un doppio break, nel terzo (2-1) e nel settimo game (5-2). Il terzo e decisivo parziale rimane in bilico fino al tie-break: Cerundolo sale di livello nel momento chiave, ma solo applausi per l'italiano al Goran Ivanisevic Stadium.

