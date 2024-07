Sinner è atteso in Canada per il Masters 1000 di Montreal. La sua presenza è stata annunciata dagli organizzatori del torneo e confermata da Darren Cahill, coach dell'azzurro, su Instagram

Jannik Sinner è pronto a tornare in campo in Canada , il Paese dove un anno fa ha spiccato il volo. Dopo la delusione olimpica, con la mancata partecipazione a Parigi 2024 a causa di una tonsillite, l'azzurro è atteso a Montreal per il Masters 1000 sul cemento. La notizia è stata annunciata dagli organizzatori del torneo e confermata dal suo coach, Darren Cahill , che ha pubblicato una storia Instagram dall'aeroporto: nella foto si vede la scritta Air Canada, indizio chiaro della partenza per il Nordamerica.

Sinner, un anno fa il primo Masters 1000 in Canada

Esattamente un anno fa, in Canada, l'altoatesino ha conquistato il suo primo Masters 1000 battendo l'australiano Alex de Minaur per 6-4, 6-1. Da lì un'ascesa inarrestabile fino alla vetta della classifica mondiale, prima volta nella storia per un italiano. Sinner dovrà difendere nei prossimi mesi la posizione conquistata dall'assalto di Novak Djokovic, che non sarà presente in Canada, e Carlos Alcaraz.