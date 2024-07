Esordio vincente per Flavio Cobolli a Washington: battuto in due set il belga Goffin, il numero 48 del ranking approda agli ottavi, dove sfiderà lo spagnolo Davidovich Fokina. In campo adesso l'altro italiano Bellucci contro Michelsen

Inizia con una vittoria il cammino di Flavio Cobolli all'ATP Washington: battuto Goffin in poco più di un'ora e mezza. Dopo aver lottato nel primo set fino al tie-break, vinto per 7-4, il tennista romano si impone nel secondo concedendo tre game al belga. L'azzurro proseguerà il suo cammino sul cemento americano: agli ottavi affronterà lo spagnolo Davidovich Fokina, contro cui non ha mai giocato a livello ATP. In campo anche l'altro italiano Bellucci, che sfida il padrone di casa Michelsen per un posto agli ottavi.