Montreal, Sinner al 2° turno con Martinez o un Q

Jannik riparte dal Canada dopo la tonsillite che l'ha costretto a saltare le Olimpiadi. Il n. 1 al mondo entrerà in gioco al 2° turno e affronterà lo spagnolo Martinez o un qualificato. In tabellone anche Sonego, Darderi, Arnaldi e Cobolli. Il Masters 1000 di Montreal sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 6 al 12 agosto

Inizierà contro lo spagnolo Pedro Martinez o un qualificato il cammino di Jannik Sinner al Masters 1000 di Montreal, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 6 al 12 agosto. Un torneo che segnerà il ritorno in campo del n. 1 al mondo dopo Wimbledon, ma soprattutto dopo il forfait alle Olimpiadi per una tonsillite. Jannik torna in Canada dove lo scorso anno vinse il primo Masters 1000 in carriera e inizierà dal secondo turno, sfruttando un bye al primo turno. Nella parte alta del tabellone ci sono Andrey Rublev e Daniil Medvedev, rispettivamente potenziali avversari nei quarti e in semifinale. In un torneo dove pesano i tanti forfait "olimpici" (tra questi quelli di Alcaraz, Djokovic e Musetti), ci saranno altri quattro italiani al via: Sonego, Darderi e Arnaldi sono stati inseriti nella parte alta del tabellone, Cobolli nella parte bassa.