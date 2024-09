Sinner-Medvedev LIVE su Sky Sport Uno

Jannik Sinner a caccia della sua prima semifinale in carriera agli US Open: il n°1 del mondo affronta sull'Arthur Ashe Stadium la quinta testa di serie Daniil Medvedev. Chi vince sfiderà venerdì il britannico Jack Draper. Il match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW SINNER-MEDVEDEV, IL RISULTATO LIVE

Jannik Sinner affronta Daniil Medvedev nell'ultimo quarto di finale degli US Open. Dagli Australian Open a New York, passando per Wimbledon, dalla storica finale che ha regalato il primo major in carriera all'azzurro ai quarti dei Championships, con il successo in 5 set del russo, si ripropone un grande classico del tennis contemporaneo. Il match metterà in palio un posto tra i migliori quattro a Flushing Meadows, traguardo mai raggiunto dal n°1 del mondo. I precedenti dicono 7-5 in favore di Medvedev, ma Sinner, dopo aver spezzato il tabù, aveva vinto gli ultimi cinque confronti prima del ko londinese.

Sinner-Medvedev, i precedenti 2024 - Wimbledon (QF): Medvedev b. Sinner 6-7, 6-4, 7-6, 2-6, 6-3

2024 - Miami (SF): Sinner b. Medvedev 6-1, 6-2

2024 - Australian Open (F): Sinner b. Medvedev 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3

2023 - ATP Finals (SF): Sinner b. Medvedev 6-3, 6-7, 6-1

2023 - Vienna (F): Sinner b. Medvedev 7-6, 4-6, 6-3

2023 - Pechino (F): Sinner b. Medvedev 7-6, 7-6

2023 - Miami (F): Medvedev b. Sinner 7-5, 6-3

2023 - Rotterdam (F): Medvedev b. Sinner 5-7, 6-2, 6-2

2022 - Vienna (QF): Medvedev b. Sinner 6-4, 6-2

2021 - ATP Finals (RR): Medvedev b. Sinner 6-0, 6-7, 7-6

2021 - Marsiglia (QF): Medvedev b. Sinner 6-2, 6-4

2020 - Marsiglia (R16): Medvedev b. Sinner 1-6, 6-1, 6-2 approfondimento Ancora loro: Sinner-Medvedev, tutti i precedenti

Il tabellone di Sinner Superato l'ostacolo Tommy Paul, Sinner torna in campo per i quarti di finale contro Daniil Medvedev, che ha eliminato il portoghese Nuno Borges. Per Jannik sembra una finale anticipata in un tabellone che ha perso Djokovic e Alcaraz. In precedenza il n°1 del mondo aveva eliminato McDonald, Michelsen, O'Connell e Paul.

Le semifinali degli US Open Jack Draper prosegue la sua favola e si qualifica per la prima semifinale in carriera a livello Slam. Il britannico, 25^ testa di serie del seeding, ha superato Alex De Minaur e attende il vincente di Sinner-Medvedev. Nell'altra semifinale sarà derby statunitense tra Frances Tiafoe e Taylor Fritz. Tiafoe (USA) vs Fritz (USA)

Draper (GBR) vs Sinner (ITA) o Medvedev approfondimento Favola Draper: batte De Minaur e va in semifinale

Sinner-Medvedev, dove vedere il match degli US Open Il match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, valido per i quarti di finale degli US Open, è in programma giovedì 5 settembre, secondo match dall'1 di notte sull'Arthur Ashe di New York. L'incontro in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. approfondimento Sinner: "Con Medvedev sarà sfida fisica e mentale"