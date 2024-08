Guida Sinner, subito Berrettini-Rune: il tabellone

Svelato il tabellone del torneo americano: Sinner entrerà in gioco al 2° turno contro Griekspoor o un qualificato. La sfida con Alcaraz possibile solo in finale. Al via anche Musetti, Berrettini, Darderi e Arnaldi. Il Masters 1000 di Cincinnati è in programma dal 12 al 19 agosto, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

È iniziato il countdown per il Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 12 al 19 agosto e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. È stato svelato il sorteggio del torneo americano che vede come n. 1 del seeding Jannik Sinner: impegnato a Montreal, l'azzurro debutterà al 2° turno contro Tallon Griekspoor o un qualificato. Sul suo cammino potrebbe trovare di nuovo Andrey Rublev, mentre in semifinale potrebbe incontrare Sascha Zverev. Senza Djokovic al via, Alcaraz è il n. 2 del seeding: possibile la sfida con Sinner, dunque, solo in finale. Nel tabellone principale ci sono altri quattro italiani con il ritorno in campo di Lorenzo Musetti dopo il bronzo alle Olimpiadi. Lorenzo, testa di serie n. 14, è stato inserito nel quarto di tabellone di Medvedev e debutter contro Nico Jarry. Al via anche Matteo Berrettini, in tabellone con una wild card: per lui 1° turno show contro Holger Rune. Darderi affronterà Tabilo mentre Arnaldi sfiderà Etcheverry.