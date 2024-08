Prova superba del ligure, che batte in due set il giapponese e vola per la prima volta in carriera alla semifinale di un Masters 1000: domenica (non prima delle 23, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW) affronterà il russo Rublev che nell'altro quarto ha sconfitto un affaticato Sinner

Un meraviglioso Matteo Arnaldi si sbarazza 6-4, 7-5 di Kei Nishikori all'alba italiana (l'una di notte a Montreal) e approda per la prima volta in carriera alla semifinale di un Masters 1000. Domenica sera (non prima delle 23, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW) affronterà il russo Andrej Rublev, che ha sconfitto in tre set un esausto Jannik Sinner, anche lui costretto agli straordinari a causa della pioggia (nel pomeriggio aveva battuto il cileno Alejandro Tabilo). Ma la 'gloria' oggi è tutta per il sanremese, n.46 ATP, autore di una prova superba contro il giapponese, in tabellone con il ranking protetto da n.576 e reduce dall'impresa agli ottavi con Stefanos Tsitsipas, mentre l'azzurro avanzava ai quarti grazie al successo su Davidovich Fokina (ritiratosi nel corso del terzo set, sul 3-0 per il ligure).