È di nuovo Sinner-Rublev, LIVE alle 19 su Sky

Come a Montreal, Sinner ritrova Rublev sul suo cammino. Ancora una volta c'è in palio un posto in semifinale. Il match sarà in diretta alle 19 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Da Montreal a Cincinnati. Una settimana dopo sarà di nuovo Sinner-Rublev, ancora con un posto nella semifinale di un Masters 1000 in palio. L'occasione per il riscatto di Jannik che a Cincinnati ha raggiunto i quarti giocando un solo match complice il ritiro per infortunio di Thompson. Alle 19, sul Campo Centrale del Lindner Family Tennis Center, non sarà facile contro un Rublev in forma, reduce dalla 75^ vittoria in carriera in un Masters 1000. Il recente confronto sorride al russo, ma nei precedenti il bilancio complessivo è 5-3 in favore di Sinner.

Sinner-Rublev all'ATP Cincinnati, dove vedere il match Il match tra Jannik Sinner e Andrey Rublev, valido per i quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati, è in programma sabato 17 agosto non prima delle ore 19 sul Campo Centrale del Lindner Family Tennis Center di Mason, in Ohio. L'incontro sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW con telecronaca di Luca Boschetto e commento di Raffaella Reggi. leggi anche Ai quarti sarà Sinner-Rublev: il tabellone

Sinner-Rublev, i precedenti 2020 - Vienna (R16): Rublev b. Sinner 2-1 ret.

- Vienna (R16): b. Sinner 2-1 ret. 2021 - Barcellona (QF): Sinner b. Rublev 6-2, 7-6(6)

- Barcellona (QF): b. Rublev 6-2, 7-6(6) 2022 - Monte-Carlo (R16): Sinner b. Rublev 5-7, 6-1, 6-3

- Monte-Carlo (R16): b. Rublev 5-7, 6-1, 6-3 2022 - Roland Garros (R16): Rublev b. Sinner 1-6, 6-4, 2-0 ret.

- Roland Garros (R16): b. Sinner 1-6, 6-4, 2-0 ret. 2023 - Miami (R16): Sinner b. Rublev 6-2, 6-4

- Miami (R16): b. Rublev 6-2, 6-4 2023 - Vienna (SF): Sinner b. Rublev 7-5, 7-6(5)

- Vienna (SF): b. Rublev 7-5, 7-6(5) 2024 - Australian Open (QF): Sinner b. Rublev 6-4, 7-6(5), 6-3

- Australian Open (QF): b. Rublev 6-4, 7-6(5), 6-3 2024 - Montreal (QF): Rublev b. Sinner 6-3, 1-6, 6-2

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.