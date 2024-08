US Open, il tabellone: Sinner-McDonald al 1° turno

Svelato il tabellone dell'ultimo Slam dell'anno con Sinner che debutterà contro l'americano McDonald. Per lui possibile quarto di finale con Medvedev e semifinale con Alcaraz. Nel torneo femminile big match all'esordio per Paolini contro Andreescu. Gli US Open 2024, in programma dal 26 agosto all'8 settembre a Flushing Meadows, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sarà Mackenzie McDonald il primo avversario di Jannik Sinner agli US Open 2024, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 26 agosto all'8 settembre. In un tabellone con diverse insidie, il pericolo maggiore per Sinner è Carlos Alcaraz, possibile avversario in semifinale. Per il terzo Slam consecutivo, infatti, lo spagnolo sarà nella stessa metà di tabellone del n. 1 al mondo. Alcaraz, così come Novak Djokovic, attende un qualificato al 1° turno. Oltre a Sinner ci saranno in tabellone altri otto di italiani, di cui ulteriori tre teste di serie: Lorenzo Musetti (debutto con Opelka), Matteo Arnaldi (esordio con la wild card Svajda) e Flavio Cobolli (al primo main draw a New York affronterà l'australiano Duckworth). Sorteggio sulla carta favorevole, invece, per Matteo Berrettini. Il romano, inserito nel quarto di tabellone di Zverev, esordirà contro lo spagnolo Ramos-Vinolas, poi il possibile incrocio con Taylor Fritz.