Come anticipato da "La Repubblica", Giacomo Naldi e Umberto Ferrara, fisioterapista e preparatore atletico di Sinner, non lavoreranno più nello staff del tennista italiano. La notizia arriva dopo il caso doping che ha coinvolto Sinner, scagionato nei giorni scorsi

Giacomo Naldi e Umberto Ferrara non fanno più parte dello staff di Jannik Sinner. I due, rispettivamente fisioterapista e preparatore atletico del numero uno al mondo, erano stati tra i protagonisti involontari del caso doping che ha “spaventato” Sinner, poi scagionato dopo che la sua versione dei fatti è stata ritenuta assolutamente credibile e veritiera. Come anticipato da “La Repubblica”, dunque, e come pareva già evidente dato che non sono presenti a New York dove Sinner si prepara agli US Open, i due “pagano” la loro leggerezza e la collaborazione con Jannik, iniziata nel 2022, è stata interrotta.