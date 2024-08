Musetti sfata il tabù Opelka: è al 2° turno

Lorenzo Musetti sfata il tabù Opelka: l'azzurro batte per la prima volta in carriera il 'gigante' statunitense 7-6, 1-6, 6-1, 7-5 e si qualifica al 2° turno degli US Open. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

La quarta volta è quella buona. Lorenzo Musetti batte per la prima volta in carriera Reilly Opelka e si qualifica per il 2° turno degli US Open. Il n. 18 del ranking, reduce dal bronzo olimpico di Parigi e dalla prima semifinale Slam in carriera a Wimbledon, ha superato il "gigante" statunitense 7-6, 1-6, 6-1, 7-5 dopo quasi tre ore di lotta. Partita complicata contro l'americano, che aveva vinto i tre precedenti (senza mai concedere un set): la svolta nel quarto parziale, con Lorenzo che salva da fenomeno 5 set point e chiude l'incontro, evitando un pericolosissimo quinto parziale. Ora lo attende il giapponese Nishioka, in uno spicchio di tabellone ampiamente alla portata del carrarino, che a Flushing Meadows non si è mai spinto oltre il 3° turno.