Sinner e non solo: è un super martedì LIVE su Sky

Seconda giornata agli US Open , da seguire su Sky Sport e in streaming su NOW fino all'8 settembre. Sarà un super martedì a Flushing Meadows con il debutto di nove tennisti italiani. I riflettori saranno puntati su Jannik Sinner . Reduce dal titolo a Cincinnati, il n. 1 al mondo affronterà l'americano Mackenzie McDonald , già battuto tre volte in carriera. Oltre a Sinner esordiranno in campo maschile anche Sonego, Cobolli, Fognini, Arnaldi e Bellucci . Tra i big, invece, primo turno per Carlos Alcaraz , impegnato con l'australiano Li Tu, n. 189 della classifica mondiale. In campo femminile, invece, toccherà a Jasmine Paolini . Dopo le finali al Roland Garros e Wimbledon, la n. 1 italiana inizierà il cammino a New York con la canadese Bianca Andreescu , campionessa a Flushing Meadows nel 2019 e battuta da Jasmine sia sulla terra parigina che sull'erba dell'All England Club. Debutto, inoltre, per Elisabetta Cocciaretto , Sara Errani e la n. 1 al mondo Iga Swiatek contro la russa Rakhimova.

