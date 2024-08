Sinner-Michelsen giovedì alle 18 LIVE su Sky

Sinner ritrova Michelsen dopo il precedente di due settimane fa a Cincinnati. Jannik andrà a caccia della 50esima vittoria stagionale, l'americano del miglior risultato in carriera in uno Slam. Il match, giovedì alle 18, sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Da Cincinnati a New York. Due settimane dopo si incroceranno di nuovo le strade di Jannik Sinner e Alex Michelsen, ma stavolta nel 2° turno degli US Open, giovedì alle ore 18 sull'Arthur Ashe Stadium. Il n. 1 al mondo dovrà alzare il livello dopo la vittoria in quattro set contro McDonald, rimediando a una falsa partenza con il primo parziale perso nettamente. Sinner, inoltre, in caso di vittoria centrerebbe il 50° successo nel 2024. Michelsen, invece, è reduce dalla vittoria con il connazionale Spizzirri e potrebbe accedere al 3° turno degli US Open per la prima volta in carriera, eguagliando il suo miglior risultato Slam. Tra i due c'è un solo precedente, quello di 14 giorni fa nell'Ohio: vinse Jannik, ma il 20enne californiano giocò un'ottima partita.