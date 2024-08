Zverev al 3° turno, ok Dimitrov e Tiafoe

Zverev regola in tre set il francese Muller e accede al 3° turno dello slam newyorkese per il sesto anno consecutivo. Vittoria agevole per Dimitrov, avanza anche Tiafoe. Gli US Open sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino all'8 settembre

Per il sesto anno consecutivo Sascha Zverev approda al 3° turno degli US Open. Il n. 4 al mondo ha regolato il francese Alexandre Muller con il punteggio di 6-4, 7-6(5), 6-1 in poco meno di 2 ore e 30 minuti di gioco. Una partita quasi sempre in controllo per il tedesco che nel prossimo round affronterà l'argentino Tomas Etcheverry che ha vinto il derby con Francisco Cerundolo. Vittoria agevole in tre set per Grigor Dimitrov contro Rinky Hijikata: per il bulgaro è il 35° successo stagionale nel circuito.