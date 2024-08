Sinner, 50 vittorie in stagione: "Devo migliorare"

Jannik Sinner al 3° turno degli US Open taglia anche il traguardo delle 50 vittorie in stagione: "Non sono ancora dove voglio, ma vincere è un ottimo segnale. Devo migliorare nei dettagli, che fanno la differenza a questi livelli. Potevo giocare meglio all'inizio, ma ho alzato il livello nel 2° set". Gli US Open sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino all'8 settembre

SINNER AL 3° TURNO: MICHELSEN KO