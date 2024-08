Musetti e Djokovic: il programma di oggi su Sky

Lorenzo Musetti torna in campo per il 3° turno degli US Open: il carrarino affronta lo statunitense Brandon Nakashima, con l'obiettivo di centrare per la prima volta gli ottavi a New York. Occhi puntati anche su Djokovic-Popyrin. Gli US Open sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino all'8 settembre

Quinta giornata agli US Open , quarto e ultimo Slam della stagione. Un solo italiano in campo, ma di grande qualità: Lorenzo Musetti affronta Brandon Nakashima al 3° turno , con un obiettivo ben chiaro, quello di qualificarsi per la prima volta in carriera agli ottavi di Flushing Meadows. Il n°18 del seeding sfida l'americano, n°50 del mondo: nell'unico precedente (Queen's 2024) l'ha spuntata l'azzurro. In caso di successo, possibile sfida con il tedesco Sascha Zverev , virtualmente 2 del ranking ATP. Torna in campo anche Novak Djokovic , che affronta il campione del Masters del Canada, l'australiano Popyrin.

