Internazionali d'Italia a Roma: i risultati delle qualificazioni

Il primo turno di qualificazione agli Internazionali ha visto il successo di due degli 11 italiani impegnati: Zeppieri ha battuto in tre set Kotov, Arnaboldi ha eliminato in tre parziali il brasiliano Monteiro. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 7 al 18 maggio

Il primo turno di qualificazioni agli Internazionali ha visto protagonisti ben 11 italiani, ma solo in due sono riusciti a superare il turno d'esordio a Roma. Risultato positivo per Zeppieri che ha liquidato Kotov in tre set (4-6, 7-5, 6-3) e ora se la vedrà con lo statunitense Moreno de Alboran per provare a entrare in tabellone. Obiettivo alla portata anche di Arnaboldi dopo aver battuto il brasiliano Monteiro, anche lui in tre set (7-6, 6-7, 6-3): ora l'ostacolo è il finlandese Virtanen. Fuori dai giochi, invece, Basile, Piraino, Vasamì e Napolitano. Tra le donne nessuna è riuscita a superare il primo turno di qualificazione, con l'eliminazione di Pigato che ha fatto seguito a quelle di Abbagnato, Fossa Huergo, Di Sarra e Raggi.